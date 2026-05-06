Багреева: Регионы провели около 12 тысяч закупок по потребностям на Портале поставщиков

Региональные заказчики оформили 11,9 тысяч закупок по потребностям с помощью Портала поставщиков в первом квартале 2026 года. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Закупка по потребностям — это формат, подходящий для оперативного приобретения различных товаров, работ и услуг региональными заказчиками. За январь-март этого года по итогам таких процедур на Портале поставщиков заключили 11,9 тысячи сделок», — указала она.



По ее словам, самыми востребованными категориями оказались медицинские материалы, пищевые продукты и услуги получения дополнительного образования. Средняя экономия по каждому контракту достигла восьми процентов от начальной цены, добавила она.



Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил, что принимать участие в закупках могут бизнесмены из любого региона РФ. Он отметил, что наиболее активно эту возможность использовали представители Ханты-Мансийского автономного округа (1,8 тысячи сделок), Пермского края (1,7 тысячи) и Ямало-Ненецкого автономного округа (1,6 тысячи)



Портал поставщиков — это инструмент для автоматизации заказов малого объема, который появился в 2013 году. Сегодня перечень доступных товаров и услуг включает в себя более 3,4 миллиона уникальных наименований, а ежедневно на платформе оформляется свыше 1,5 тысячи контрактов. Порталом пользуются поставщики со всей страны и предприниматели из половины регионов - недавно мэр города Сергей Собянин сообщал о том, что к порталу присоединилась Курская область, ставшая 44-м регионом-заказчиком.



