Багреева: Развитие столицы направлено на создание благоприятных условий для жизни

Развитие Москвы полностью соответствует современной урбанистической концепции «Здоровый город» (Urban Health) и направлено на создание благоприятных условий для жизни в столице как сегодня, так и в интересах будущих поколений москвичей. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на Форуме устойчивого городского развития Китайской академии наук.

По ее словам, порядка 95% расходов бюджета столицы соответствует Целям устойчивого развития. Вместе с тем свыше половины средств направляется на социальную сферу, в том числе здравоохранение, образование и социальную защиту населения.

Так, климатическая повестка является одним из главных направлений создания «Здорового города». Столица считает важным выносить вопросы противодействия изменению климата на городской уровень. Для этого Москва разработала инструментарий и провела три исследования климатической повестки городов по 20 крупнейшим мегаполисам мира, 20 городам стран БРИКС и 36 российским городам с населением свыше 500 тысяч человек. По результатам этих исследований Москва вошла в число мировых лидеров климатической повестки.

Заммэра отметила, что Москва, в отличие от многих крупных городов, обладает собственными генерирующими мощностями, которые практически полностью покрывают спрос на электроэнергию. В свою очередь энергоснабжение столицы обеспечивается за счет природного газа, который является наиболее экологически чистым видом ископаемого топлива. Багреева подчеркнула, что на ТЭЦ города идет регулярная работа по модернизации оборудования.

Принципам устойчивого развития соответствуют все крупные градостроительные проекты. Таким образом, благодаря внедрению современных технологий дома, возведенные по программе реновации, имеют высокий класс энергоэффективности. В целом по рынку недвижимости более 47% столичных новостроек имеют класс энергоэффективности А и выше. Такие дома потребляют на 60–70% ресурсов меньше по сравнению с домами класса D.

Багреева добавила, что Москва активно развивает общественный транспорт, стимулирует электрификацию транспортной сферы, развивает прочие формы устойчивой транспортной мобильности для удобства жителей и защиты окружающей среды. Кроме того, город с 2021 года перестал закупать дизельные автобусы, планируется в будущем полностью заменить их на электробусы. В прошлом году были введены регулярные речные электросуда. Заммэра подчеркнула, что концепция «Здоровый город» полностью вписывается в каждое принимаемое городом решение и отражает системный подход московского правительства.

