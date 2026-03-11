Багреева: Пятый форум «Дни московской конкуренции» пройдет в столице в начале апреля

Пятый ежегодный форум «Дни московской конкуренции пройдет в Москве 1-3 апреля. В мероприятии будут участвовать представители органов власти, государственные заказчики и поставщики. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Форум “Дни московской конкуренции” — одно из главных событий года в области госзаказа. Он объединяет более тысячи участников из различных сфер, деятельность которых напрямую связана с закупками. В течение трех дней специалисты будут обсуждать вопросы нормативного регулирования в столичных закупках, особенности импортозамещения и применения национального режима, изменения в налоговом законодательстве, меры поддержки бизнеса, развитие цифровых инструментов и внедрение искусственного интеллекта в сферу госзаказа. Важной частью мероприятия станет вручение ежегодной премии “Поставщик Правительства Москвы”. Эта награда присваивается предпринимателям, активно работающим на рынке столичных закупок и добросовестно выполняющим все требования к качеству и срокам поставок. Традиционно премию получают поставщики, снабжающие необходимыми товарами и услугами государственные учреждения таких сфер, как здравоохранение, строительство, транспорт, городское хозяйство и благоустройство, социальная защита, и других», – добавила Багреева.



По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в первый день пройдут мероприятия для заказчиков и специалистов контрактных служб, второй день будет интересен действующим и потенциальным поставщикам, а в третий день специалисты, курирующие работу контрактных служб, примут участие в обсуждении путей модернизации рынка конкуренции и системы закупок.



Кроме того, 3-5 апреля пройдет хакатон серии Tender Hack. Он будет посвящен поиску решений по модернизации сервисов Портала поставщиков. Команды создадут прототип системы персонализированного умного поиска. В мероприятии смогут участвовать не только профессионалы ИТ-сферы, но также студенты вузов и старшеклассники. Организатором выступает столичный Департамент по конкурентной политике.

