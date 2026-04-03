Багреева: Пятый форум «Дни московской конкуренции» объединил более тысячи участников

Пятый форум «Дни московской конкуренции» объединил более тысячи участников. Как сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, представители органов власти, государственных заказчиков и предпринимателей обсудили широкий круг вопросов для дальнейшего совершенствования столичной контрактной системы. По её словам, формат мероприятия создает уникальную среду для открытого диалога города и бизнеса в сфере закупочной деятельности. Форум позволяет участникам взглянуть на развитие конкуренции с разных точек зрения, обсудить перспективы и возможности оптимизации столичной контрактной системы.

«Именно обмен опытом и мнениями позволяет нам находить новые точки роста и совершенствовать контрактную систему столицы. Постоянная проработка успешных практик в ходе таких мероприятий способствует тому, что Москва из года в год сохраняет лидерство среди регионов в прозрачности закупок, подтверждая статус крупнейшего заказчика в стране со среднегодовым объемом контрактации более двух триллионов рублей», – отметила Багреева.

В рамках «Дней московской конкуренции» прошли дискуссии о нормативном регулировании в столичных закупках, особенностях импортозамещения, изменениях в налоговом законодательстве, мерах поддержки бизнеса, развитии цифровых инструментов и внедрении ИИ в сферы госзаказа и земельно-имущественных торгов.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что столичная система закупок становится более гибкой и доступной для бизнеса, а цифровая инфраструктура города уверенно выдерживает стоящие перед ней вызовы.

«В Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы за время ее работы с 2005 года было размещено около шести миллионов контрактов, а каждый день благодаря ей заключается более двух тысяч сделок. Постоянно развивается и наша платформа для проведения закупок малого объема – Портал поставщиков, где число ежедневно заключаемых контрактов превышает полторы тысячи», – добавил Пуртов.

В этом году «Дни московской конкуренции» завершит хакатон серии Tender Hack по поиску решений для совершенствования Портала поставщиков. Власти города подчёркивают, что развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и столичного проекта «Цифровое государственное управление». Организатором форума для заказчиков и поставщиков выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

