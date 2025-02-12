Багреева: Проекты Москвы получили награды на международной выставке инноваций

Три проекта столичного Департамента экономической политики и развития города получили награды на выставке интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2025 в Бангкоке. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



Сборник нормативов для оценки затрат на эксплуатацию городских объектов (СН-2012) получил золотую медаль в категории «Строительство, гражданская инженерия и архитектура», а также специальный приз от организаторов за высокий уровень продукта. В свою очередь электронная роботизированная система «Риск-ориентированный подход при исполнении государственных контрактов» завоевала золотую медаль в категории «Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение», а также специальную медаль Японской ассоциации интеллектуальной собственности (JIPA) как лучшая инновационная ИТ-разработка.



Реестр инвестиционных программ получил серебряную медаль в категории «Защита окружающей среды, энергетика, водоснабжение, «зеленые» технологии» и дипломом Всемирной ассоциации женщин-изобретателей за лучшее изобретение.



Багреева отметила, что цифровые технологии, которые внедряет столица для повышения качества жизни населения и улучшения делового климата города, получают признание экспертного сообщества на международном уровне.



По ее словам, сборник СН-2012 содержит расценки на все виды услуг и работ для ремонта и содержания школ, парков, поликлиник, дорог, мостов и других столичных объектов. Эта информация помогает Москве избегать необоснованных затрат и обеспечивает бизнесу равные условия для участия в государственных закупках. Багреева подчеркнула, что проект «Риск-ориентированный подход при исполнении госконтрактов» позволяет госорганизациям контролировать своевременную оплату контрактов и ощутимо сокращает время проведения аудиторских проверок подведомственных учреждений. А Реестр инвестиционных программ упрощает взаимодействие между инициаторами инвестпроекта, заинтересованными инвесторами и ускоряет его реализацию.



Главных премий выставки IPITEX в 2024 году были удостоены база «Единое хранилище данных» (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы «Экспертиза». Модель прогнозирования платы граждан в рамках информационной аналитической системы ИАС «Тариф» награждена бронзовой медалью.





Международная выставка IPITEx проводится под эгидой Национального совета по исследованиям под патронажем короля Таиланда и Международной федерации изобретательских ассоциаций с 1995 года. В этом году свои работы на ней представили 680 участников из 22 государств.

