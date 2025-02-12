Багреева: Проекты Москвы получили награды на международной выставке инноваций
Три проекта столичного Департамента экономической политики и развития города получили награды на выставке интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2025 в Бангкоке. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Сборник нормативов для оценки затрат на эксплуатацию городских объектов (СН-2012) получил золотую медаль в категории «Строительство, гражданская инженерия и архитектура», а также специальный приз от организаторов за высокий уровень продукта. В свою очередь электронная роботизированная система «Риск-ориентированный подход при исполнении государственных контрактов» завоевала золотую медаль в категории «Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение», а также специальную медаль Японской ассоциации интеллектуальной собственности (JIPA) как лучшая инновационная ИТ-разработка.
Реестр инвестиционных программ получил серебряную медаль в категории «Защита окружающей среды, энергетика, водоснабжение, «зеленые» технологии» и дипломом Всемирной ассоциации женщин-изобретателей за лучшее изобретение.
Багреева отметила, что цифровые технологии, которые внедряет столица для повышения качества жизни населения и улучшения делового климата города, получают признание экспертного сообщества на международном уровне.
По ее словам, сборник СН-2012 содержит расценки на все виды услуг и работ для ремонта и содержания школ, парков, поликлиник, дорог, мостов и других столичных объектов. Эта информация помогает Москве избегать необоснованных затрат и обеспечивает бизнесу равные условия для участия в государственных закупках. Багреева подчеркнула, что проект «Риск-ориентированный подход при исполнении госконтрактов» позволяет госорганизациям контролировать своевременную оплату контрактов и ощутимо сокращает время проведения аудиторских проверок подведомственных учреждений. А Реестр инвестиционных программ упрощает взаимодействие между инициаторами инвестпроекта, заинтересованными инвесторами и ускоряет его реализацию.
Главных премий выставки IPITEX в 2024 году были удостоены база «Единое хранилище данных» (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы «Экспертиза». Модель прогнозирования платы граждан в рамках информационной аналитической системы ИАС «Тариф» награждена бронзовой медалью.
Международная выставка IPITEx проводится под эгидой Национального совета по исследованиям под патронажем короля Таиланда и Международной федерации изобретательских ассоциаций с 1995 года. В этом году свои работы на ней представили 680 участников из 22 государств.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС эвакуировали 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море
- СМИ: В ЕС могут временно ограничить цены на газ
- На Сахалине более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины
- Трамп не подтвердил планы использовать $4 млрд на помощь Киеву
- МЧС: На Чукотке произошло землетрясение
- СМИ: В Бурятии задержали готовившего нападение на школу девятиклассника
- Над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ
- Трамп заявил, что признателен Путину за освобождение Фогеля
- Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг
- СМИ: Стратегия Европы в отношении Украины меняется под давлением США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru