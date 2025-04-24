Багреева: Прием заявок на национальную премию журналистики «ФИНКОР» открыт
В Москве открыт прием заявок на ежегодную Национальную премию в области финансовой и экономической журналистики «ФИНКОР». Её цель – определить лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов в РФ.
Как отметила первый заместитель главы Минфина РФ Ирина Окладникова, журналистика служит мостом между миром финансов и широкой общественностью.
По её словам, умение рассказать о сложных темах доступным языком требует большого мастерства и знаний.
В этом году премия проходит в четвертый раз. К участию в ней приглашаются редакции российских СМИ, в том числе авторы телеграм-каналов и блогеры, освещающие темы экономики и финансов, а также студенты профильных факультетов российских вузов.
Как подчеркнула заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, экономическая и финансовая информация является одной из самых востребованных в современном мире.
«Премия «Финкор» способствует выявлению лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов и повышению интереса к этим темам со стороны журналистов. За время проведения премии число поданных работ увеличилось почти в четыре раза – с более чем 200 заявок в 2022-м до почти 800 заявок в прошлом году», – уточнила заместитель мэра Москвы.
На конкурс принимаются материалы, созданные в период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года. Прием заявок продлится до 10 августа. Узнать подробности о премии и номинациях, а также подать заявку на участие можно на сайте финкор.рф
Церемония награждения лауреатов пройдет осенью 2025 года в рамках IX Московского финансового форума в «Манеже».
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