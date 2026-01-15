Багреева: Предприниматели могут арендовать у города два спортивных комплекса

Город передаст два спорткомплекса по программе повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта частным инвесторам в долгосрочную аренду. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«По программе, которая реализуется в Москве с 2023 года, в долгосрочную аренду частным инвесторам сроком на 25 лет уже переданы 10 объектов, среди которых спорткомплексы, бассейны, теннисный корт. В рамках программы в январе 2026 года пройдут торги на право аренды двух спортивных комплексов с бассейнами в районах Зябликово и Солнцево. Арендаторы вправе провести их модернизацию для повышения эффективности, но обязаны использовать по целевому назначению. Они также могут самостоятельно выбирать наиболее востребованные спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги. В свою очередь, объекты, предлагающие сопутствующие платные услуги, например, заведения общепита, салоны красоты, автоматы по продаже еды и напитков, должны занимать не более четверти от общей площади», – сказала Багреева.

Один из объектов, в котором находятся физкультурный и спортивный залы, а также два бассейна, находится в Ореховом проезде (район Зябликово). Кроме того, инвесторам будет передано трехэтажное здание со спортзалом и бассейном на улице Щорса (район Солнцево). Арендная плата будет определена по итогам открытых аукционов на площадке «Росэлторг».

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, заявки на участие в аукционах можно подать до 27 января, а торги и подведение итогов состоятся 29 января. Принять участие в торгах могут юрлица и ИП, работающие в сфере физкультуры и спорта. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на торговой площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Лоты выставляются на Инвестиционном портале Москвы, где представлена вся необходимая информация о них.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.

