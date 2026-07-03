Багреева: Подведены итоги студенческого кейс-чемпионата по торгам и закупкам Москвы

В столице прошел кейс-чемпионат по совершенствованию московской системы госзакупок и открытых торгов, который проводился для участников проекта «ГосВышка» Высшей школы экономики. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Кейс-чемпионат в НИУ ВШЭ — это важный этап нашего сотрудничества с будущими профессионалами, которые уже через несколько лет могут начать работу в сфере экономики и городского управления столицы. Проект предоставил студентам возможность понять особенности организации закупочной деятельности и попробовать свои силы в решении задач, с которыми ежедневно сталкиваются московские заказчики. Для нас кейс-чемпионат важен тем, что позволяет познакомить студентов со спецификой столичной контрактной системы, а также дает возможность взглянуть на привычные процессы глазами начинающих специалистов, которые могут привнести в них свежие идеи и нестандартные подходы», - рассказала она.

По ее словам, итогом полугодового кейс-чемпионата стала защита проектов студентов по госзакупкам и земельно-имущественным торгам.

Победителями были признаны две команды, участников которых пригласили на стажировку в Департамент города Москвы по конкурентной политике, выступивший организатором соревнований.

Как отметил руководитель Департамента Кирилл Пуртов, в сентябре 2025 года уже проводился такой двухдневный чемпионат для студентов ВШЭ в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Тогда мероприятие получило большой отклик, благодаря чему программу решили расширить, также увеличив сроки ее реализации до полугода.

«ГосВышка» – это проект НИУ ВШЭ для студентов, заинтересованных в карьере в госсекторе. Благодаря проекту можно развить профессиональные навыки, пройти стажировку в государственном учреждении и сформировать правильное представление о работе в госсекторе – как об интересном и перспективном направлении деятельности.

