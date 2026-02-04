Багреева: По итогам 2025 года Москва лидирует более чем в 30 национальных рейтингах
Москва заняла первое место или вошла в группу лидеров более чем в 30 национальных рейтингах и исследованиях по итогам 2025 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Одним из главных приоритетов Правительства Москвы является повышение качества жизни горожан. Российская столица уверенно сохраняет позиции лидера страны по этому показателю, что подтверждается первыми местами в национальном рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив и рейтингах «РИА Рейтинг»», — указала она.
По ее словам, столица также заняла ведущие позиции в рейтингах качества городской среды Минстроя РФ, развития дорожно-транспортной инфраструктуры “РИА Рейтинг” и индексе качества жизни Финансового Университета при Правительстве РФ.
Помимо этого, Москва заняла первое место как самый экономически устойчивый регион России. Город возглавляет список субъектов России по социально-экономическому положению от «РИА Рейтинг» и находится в лидирующей группе по экономическому здоровью регионов рейтинга от «Эксперт РА». Среди побед столицы также первые позиции в рейтинге занятости населения и условий труда, включая наименьшую безработицу в РФ. Министерство финансов России подтверждает эти данные фактами: Москва, по его оценке, является местом с высоким уровнем качества управления государственными финансами.
Инвесторы также оценивают привлекательность города. В 2025 году столица была в седьмой раз подряд признана субъектом с лучшим инвестиционным климатом в стране, а также заняла первое место по уровню развития государственно-частного партнерства. Такую характеристику Москва получила от Минэкономразвития РФ.
Особое место среди успехов заняли научные достижения. По оценках экспертов Министерства образования и науки России, агентства «РИА Рейтинг» и Высшей школы экономики, столица является лидером по научно-технологическому потенциалу, что отчасти обосновано активным внедрением инновационных и цифровых методов в городское управление. Минстрой РФ по достоинству оценил Москву и выставил ей в индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов» максимальные 260 баллов.
По ряду пунктов, от развития городской среды до технологий и экономики, столица поднимает высокую планку не только на фоне России, но и на международном уровне.
Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.
