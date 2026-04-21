Багреева: Открыт прием заявок на премию финансово-экономической журналистики «ФИНКОР»

Открылся прием заявок на пятую Национальную премию в области финансовой и экономической журналистики «ФИНКОР», которая проводится ежегодно. Премию учредили министерство финансов России и столичный Комплекс экономической политики в 2022 году. Задача премии — отметить лучшие практики освещения проходящих в России экономических и финансовых процессов.

Победителей определят в девяти номинациях. Впервые работы будут оцениваться в новой спецноминации «Фондовый рынок 2.0». Она добавится к уже существующим разделам «Телевидение», «Газеты и журналы», «Интернет-СМИ», «Радио и подкасты», «Студенческая работа», «Онлайн-каналы» и двум спецноминациям — «Экономика жизни» и «Повышая финансовую грамотность».

По словам замглавы Минфина Ивана Чебескова, новая номинация — закономерное продолжение деятельности ведомства по росту капитализации фондового рынка и расширению доли долгосрочных сбережений граждан. Немаловажно для роста показателей фондового рынка то, как формируется его имидж, а также степень доверия россиян к финансовым инструментам. И, безусловно, одну из важнейших ролей в этом вопросе играют журналисты, отметил он.

«Финансово-экономическая информация играет важную роль в современном мире. Она влияет на все сферы нашей жизни и помогает ежедневно принимать важные решения. И именно от журналистов во многом зависит информированность людей о событиях в экономике, а также растущая год от года финансовая грамотность людей. Национальная премия “ФИНКОР” – признание профессиональных достижений и таланта журналистов, освещающих сферы экономики и финансов. С каждым годом мы отмечаем увеличение числа заявок на соискание премии - их за все время поступило почти две тысячи. Растет также качество представляемых материалов. Мы приглашаем к участию как профессионалов, так и начинающих журналистов и талантливых любителей и ждем новых ярких работ», – отметила в свою очередь заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Соискатели могут представить для участия в премии материалы, выпущенные с 1 августа 2025 года до 31 июля 2026 года. Авторский коллектив либо автор может подать не больше одной заявки в одну номинацию. Заявки принимаются до 7 августа, а награждение пройдет на площадке XI Московского финансового форума в «Манеже».

Партнерами премии 2026 года выступают Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации, платформа «Вместе Медиа», Вольное экономическое общество России, Союз журналистов России, Московский финансово-юридический университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Институт медиа НИУ ВШЭ и Молодежный центр Союза журналистов России.

