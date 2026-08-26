Багреева: Около 500 заявок подано на соискание юбилейной премии «Финкор»

Закончился прием заявок на национальную премию в области журналистики по направлениям экономики и финансов «Финкор», которая была учреждена Минфином и столичным Комплексом экономической политики. Имена победителей объявят на площадке XI Московского финансового форума 21 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж».

Участники представили 493 материала, среди них — радиоэфиры, тематические подкасты, телепередачи и статьи.

По словам заммэра столицы, главы Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, сегодня качественное освещение событий из мира экономики и финансов особенно важно. «Премия “Финкор” уже несколько лет подряд выступает площадкой для обмена профессиональным опытом, задавая планку качества для современной финансово-экономической журналистики. В этом году на соискание премии было подано почти 500 работ, представляющих самые разные жанры, – это в три раза больше, чем в прошлом году, и я уверена, что вместе с количеством растет и качество журналистских материалов», — добавила она.

По количеству заявок лидируют спецноминация «Повышая финансовую грамотность» (67), номинации «Газеты и журналы» (80) и «Интернет-СМИ» (100). В конкурсе также участвуют учащиеся профильных направлений российских вузов.

Как отметила первый замглавы Минфина России Ирина Окладникова, студенты и молодые исследователи проявили особо высокий интерес к премии в этом году, при этом часть работ была подана в спецноминации «Фондовый рынок 2.0», где соревнуются профессионалы и молодые авторы. «Это доказывает, что интерес к финансовому рынку растет, граждане готовы разбираться в сложных экономических терминах и финансовых инструментах. Появление нового поколения специалистов, которое уже сегодня формирует профессиональную дискуссию о развитии российского финансового рынка – один из главных результатов заявочной кампании для нас», – подчеркнула она.

