Багреева: Оборот столичной сферы услуг населению в 2024 году вырос на 4,7%
Объем оказанных москвичам платных услуг в 2024 году вырос на 4,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2023 годом и составил более четырех триллионов рублей, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
Наибольший вклад в эту цифру внесли транспортные услуги (прирост на 3,6%, до 1,4 трлн рублей), бытовые услуги (плюс 9%, до 257,2 млрд рублей) и электронные сервисы (плюс 25%, до 350,5 млрд рублей).
Росту транспортных услуг поспособствовало восстановление железнодорожных перевозок и авиаперевозок и активное строительство новых станций метро. Электронные сервисы (музыкальные сайты, подписки и онлайн-кинотеатры) растут в связи с увеличивающимся спросом на онлайн-контент. Что касается бытовых услуг, то примерно четверть от общей суммы приходится на каршеринг (его выручка за год выросла на 20%, он популярен у москвичей и туристов благодаря отсутствию необходимости в обслуживании автомобиля и экономии на парковке). Также набирают популярность услуги по ремонту и строительству, поскольку застройщики все чаще предлагают жилье без отделки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru