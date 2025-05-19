Багреева: Оборот сферы услуг в Москве в первом квартале превысил 1 трлн рублей
Объем платных услуг жителям в Москве в январе – марте 2025 года составил более одного триллиона рублей, что на 2,4% больше показателя аналогичного периода 2024 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Столичная сфера услуг активно развивается благодаря внедрению цифровых форматов, которые способствуют повышению комфорта и популярности услуг, а также высокому спросу в туристической сфере и смежных с ней отраслях – культуре, спорте, гостиничном бизнесе», – подчеркнула заммэра.
Самый заметный вклад в рост внесли электронные сервисы, образование, бытовые услуги, культура и спорт.
Оборот электронных сервисов увеличился на 26,4%, до 101,2 миллиарда рублей. В этой сфере наряду с привычными сервисами – онлайн-кинотеатрами, игровыми платформами, музыкальными сайтами и облачными хранилищами активно развиваются новые: подписки на платные нейросети, услуги виртуальных ассистентов, сервисы для умного дома.
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