Багреева: Оборот пищевой промышленности Москвы в 2024 году вырос на 10,3%

Оборот московских предприятий по производству пищевых продуктов вырос в 2024 году на 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению с 2023 годом и достиг 807,1 млрд рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, столичные компании не только обеспечивают продуктами Москву, но и поставляют свою продукцию в другие российские регионы. Багреева добавила, что на предприятия мясной промышленности приходятся почти 22% оборота (175,6 млрд рублей), на заводы по выпуску мучных кондитерских и хлебобулочных изделий — порядка 15% (117,1 млрд рублей), на производителей молочной продукции — свыше 12% (97,7 млрд рублей).

Пищевая промышленность — одно из ключевых московских направлений. Ее доля в общем обороте обрабатывающих производств достигает 10,2% (без учета нефтегазового сектора). Москва обеспечивает 6% оборота российской пищевой промышленности.

Среди лидеров роста оборота в 2024 году — предприятия по выпуску масложировой продукции (почти трехкратный рост оборота, до 2,1 млрд рублей), мукомольные заводы (прирост на 56%, до 15,6 млрд рублей) и изготовители напитков (прирост на 32%, до 85 млрд рублей).

На средние и крупные предприятия приходится свыше 80% оборота (648,7 млрд рублей, плюс 10% за год). Доля малых предприятий — почти 20% (158,4 млрд рублей, прирост на 11%).

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что производство продуктов питания в Москве увеличилось в 1,8 раза за пять лет.

