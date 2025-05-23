Багреева: Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос на 6,4% в первом квартале
Оборот столичных обрабатывающих производств в январе-марте 2025 года без учета нефтегазового сектора составил 1,7 трлн рублей, что на 6,4% больше в сопоставимых ценах по сравнению с первым кварталом 2024 года. Об этом заявила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Обрабатывающая промышленность играет ключевую роль в экономике Москвы. Предприятия отрасли выпускают широкий перечень продукции: от продуктов и товаров повседневного спроса до современных технологичных материалов и сложного оборудования. Промышленность обеспечивает стабильные поступления в бюджет города, стимулирует развитие новых технологий, создает высококвалифицированные рабочие места" - отметила Мария Багреева.
По ее словам, пищевая промышленность обеспечила около 13% оборота — 221 млрд рублей. Кроме того, 157,5 млрд рублей приходится на производителей высокотехнологичной продукции, 138,8 млрд рублей — на фармацевтическую промышленность, 98,7 млрд рублей — на производителей химической продукции.
Среди лидеров роста оборотов — производители мебели (рост оборота на 82%, до 16,2 млрд рублей), химической продукции (рост выручки на 49%). На 30% увеличили оборот производители одежды, на 26% — производители электрического оборудования.
Наиболее уверенные темпы роста продемонстрировали малые предприятия, обеспечившие свыше 27% оборота (470,5 млрд рублей, прирост на 10,1%). На средние и крупные предприятия приходится около 73% оборота (1,24 трлн рублей, прирост на 5%).
На столицу приходится около 10% оборота российской обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке БПЛА в Ельце повреждены 30 квартир
- ВПП аэропорта на космодроме Восточный ввели в эксплуатацию
- Меркель заявила, что Европе может «прийти конец» по причине миграции
- Пострадавшего при атаке БПЛА главу Беловского района Курской области доставили в Москву
- Исполнитель «Espresso Macchiato» Томми Кэш начнет свой европейский тур с Италии
- Алаудинов заявил, что «Ахмат» никогда не брал в плен иностранцев
- В ДТП с тремя машинами под Волгоградом погибли пять человек
- Лев Лещенко выпустит новый альбом «Только в любви»
- В Непале расследуют подъем на Эверест британских военных в рекордные сроки
- Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru