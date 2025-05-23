Багреева: Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос на 6,4% в первом квартале

Оборот столичных обрабатывающих производств в январе-марте 2025 года без учета нефтегазового сектора составил 1,7 трлн рублей, что на 6,4% больше в сопоставимых ценах по сравнению с первым кварталом 2024 года. Об этом заявила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Обрабатывающая промышленность играет ключевую роль в экономике Москвы. Предприятия отрасли выпускают широкий перечень продукции: от продуктов и товаров повседневного спроса до современных технологичных материалов и сложного оборудования. Промышленность обеспечивает стабильные поступления в бюджет города, стимулирует развитие новых технологий, создает высококвалифицированные рабочие места" - отметила Мария Багреева.

По ее словам, пищевая промышленность обеспечила около 13% оборота — 221 млрд рублей. Кроме того, 157,5 млрд рублей приходится на производителей высокотехнологичной продукции, 138,8 млрд рублей — на фармацевтическую промышленность, 98,7 млрд рублей — на производителей химической продукции.

Среди лидеров роста оборотов — производители мебели (рост оборота на 82%, до 16,2 млрд рублей), химической продукции (рост выручки на 49%). На 30% увеличили оборот производители одежды, на 26% — производители электрического оборудования.

Наиболее уверенные темпы роста продемонстрировали малые предприятия, обеспечившие свыше 27% оборота (470,5 млрд рублей, прирост на 10,1%). На средние и крупные предприятия приходится около 73% оборота (1,24 трлн рублей, прирост на 5%).

На столицу приходится около 10% оборота российской обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора.

