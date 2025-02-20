Багреева: Оборот обрабатывающей промышленности Москвы вырос на 21% в 2024 году
Оборот московских компаний, работающих в обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора в 2024 году достиг 7,9 триллиона рублей, увеличившись на 21,3% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По её словам, обрабатывающая промышленность одна из основных в экономике Москвы, обеспечивающая стабильные поступления в бюджет города.
«В 2024 году обороты обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора достигли почти восьми триллионов рублей, на 21 процент превысив показатель 2023-го в сопоставимых ценах. Более 16 процентов этого объема — 1,3 триллиона рублей — обеспечили производители высокотехнологичной продукции: оптики, электроники, компьютеров», – отметила заместитель мэра.
Наиболее значимую долю в ней занимают пищевая промышленность, на которую в 2024 году пришлось 807,1 млрд рублей или около 10%, фармацевтическая - 8%, а также станкостроение и машиностроение – около 5%.
При этом высокотехнологичные производства стали лидерами по росту оборота по итогам 2024 года, который вырос на 49% и превысил 2 триллиона рублей.
В целом на столичные компании приходится 10,8% оборота обрабатывающей промышленности России без учета нефтегазового сектора.
Ранее Сергей Собянин сообщил о продолжившемся в 2024 году росте промышленного производства в Москве, что свидетельствует о высокой эффективности действующих мер поддержки промышленности в столице.
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