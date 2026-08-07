Багреева: Оборот московских ИТ-компаний в январе-июне превысил 3,5 трлн рублей

Оборот московского ИТ-сектора достиг 3,5 триллиона рублей по итогам первых шести месяцев 2026 года. В сопоставимых ценах это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики города Мария Багреева.



Она подчеркнула, что политика импортозамещения стимулирует интерес к российским продуктам, поэтому ИТ-сфера — одна из самых быстрорастущих отраслей.



«Высокий спрос на современное ПО демонстрируют все сектора столичной экономики, где идет цифровизация бизнес-процессов: от медицины и образования до транспорта и торговли. В первом полугодии текущего года оборот столичного ИТ-сектора превысил 3,5 триллиона рублей, это на 40 процентов больше, чем годом ранее. На столицу приходится более 70 процентов общей выручки российских ИТ-компаний», — сообщила Багреева.



Компании, занимающиеся разработкой ПО и ИТ-консалтингом, принесли более 75% оборота — около 2,7 триллиона рублей. Их доход вырос на 42%. Оставшаяся четверть оборота (824 миллиарда рублей) приходится на создателей баз данных, хостинг-провайдеров и других ИТ-компаний. Они увеличили выручку более чем на 35%.



4,4 тысячи московских компаний является разработчиками более 37% программных решений, включенных в реестр российского ПО. Это более 12 тысяч продуктов.



В Москве действует система поддержки разработчиков ПО, им доступны различные сервисы и спецпроекты, разрабатываемые специально для представителей ИТ-сектора.

