Багреева: Обновлен сборник нормативов по эксплуатации городских зданий и сооружений
Столичный Департамент экономической политики и развития обновил сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012). Здесь приведены расчеты с учетом цен на 1 января текущего года, заявила заммэра столицы, глава департамента Мария Багреева.
По ее словам, по сборнику составляются сметы, на основании которых рассчитывается объем финансирования эксплуатации зданий и сооружений. В СН-2012 собраны расценки на все виды работ и услуг, что помогает избежать необоснованных расходов и исключить недобросовестную трату средств. Подрядчики в свою очередь получают прозрачные и равные условия участия в торгах.
Нормативами из списка для эксплуатации и техобслуживания на различных объектах городского хозяйства пользуются порядка 2 500 организаций — коммерческих предприятий и городских заказчиков. Пересчет текущего уровня цен и пополнение новыми нормативами происходят ежеквартально.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru