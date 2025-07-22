Багреева: Обновлен сборник нормативов по эксплуатации городских объектов и сооружений

Столичным Департаментом экономической политики и развития обновлен Сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012). В нем учтены цены по состоянию на 1 июля 2025 года, заявила заммэра столицы, глава московского Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, в сборник включены расценки по ремонту и содержанию объектов культурного наследия, спорткомплексов, парков, дорог, парковок, детсадов, поликлиник, школ и других городских объектов.

«Использование сборника позволяет исключить необоснованное расходование бюджетных средств на ремонт и содержание городских объектов, обеспечивает подрядчикам равные и прозрачные условия участия в торгах. Выигрывают от этого и москвичи, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям», – добавила глава Департамента.

Нормативами, которые утверждены в сборнике, оперируют порядка 2500 пользователей — это коммерческие предприятия и городские заказчики. Пересчет цен и пополнение сборника новыми стоимостными нормативами происходят ежеквартально. В январе-июне текущего года в сборник были включены 128 нормативов, в частности, связанных с содержанием сетей наружного освещения и покрытия улично-дорожной сети.

