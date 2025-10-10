Багреева: Объем закупок на Портале поставщиков за 9 месяцев превысил 85 млрд рублей

За первые девять месяцев 2025 года заказчики со всей России осуществили более 400 тысяч закупок малого объема на Портале поставщиков на сумму свыше 85 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«За девять месяцев 2025 года на портале состоялось 415,8 тысячи закупок, объем которых составил 85,7 миллиарда рублей –– это на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее часто заказчики приобретали строительные товары — сумма таких закупок достигла 16,9 миллиарда рублей», — объяснила она.



По ее словам, в тройку самых популярных наименований также попали хозяйственные товары и канцелярские изделия — объем этого рынка составил 7,1 и 6,7 миллиардов рублей соответственно.



Контракты на портале оформляются целиком в онлайн-режиме с использованием электронной подписи. Уровень предложения на рынке сохраняется стабильно высоким: на одного заказчика приходится шесть поставщиков. Это позволяет обеспечить стабильную конкуренцию и снижение первоначальных цен в среднем на 14%.



Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что с помощью Портала заказчики сохраняют свое время и экономят средства. Платформа позволяет приобретать услуги и товары по наиболее оптимальным ценам у предпринимателей со всей России. Среди самых активных регионов поставщиков оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, добавил он.



Портал поставщиков — это платформа, которая появилась в столице в 2013 году. Ее цель — автоматизировать закупки малых объемов. Один из главных полезных инструментов сайт — бот автоматических ставок. Это позволяет участвовать сразу в нескольких торгах и не мешать другим участникам вносить свои предложения. Ежедневно с помощью этого сервиса утверждаются 1,5 тысячи договоров.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2025 года на портале провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей.

