Багреева: Объем закупок Москвы в регионах в 1 квартале превысил 114 млрд рублей

Московские заказчики в первом квартале текущего года заключили с региональными поставщиками почти 28 тысяч контрактов на 114,2 миллиарда рублей в рамках 44-ФЗ. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем контрактов с региональными поставщиками вырос почти на 60 процентов. Чаще всего столичные госучреждения заказывали у поставщиков из регионов медицинские, строительные, хозяйственные товары, образовательные услуги, а также электронику», – уточнила заместитель мэра.

Она также обратила внимание на то, что на эти категории пришлось более половины, заключенных с региональными предпринимателями контрактов.

Глава столичного департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что наиболее часто столичные заказчики заключали контракты в первом квартале 2025 года с поставщиками из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рязанской области и Краснодарского края.

По его словам, на эти регионы пришлось более половины от всех контрактов, заключаемых заказчиками Москвы.

