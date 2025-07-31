Багреева: Объем закупок Москвы у региональных поставщиков составил 308 млрд рублей
Столичные заказчики в первом полугодии текущего года заключили контракты на 308 млрд рублей с региональными поставщиками, что на 66% больше, чем в январе-июне прошлого года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По ее словам, московские заказчики заключили с поставщиками из регионов свыше 61 тысячи контрактов. «Чаще всего московские организации приобретали в регионах строительные услуги, медицинские изделия и лекарства, транспортные средства и запчасти, стройматериалы, а также охранные и противопожарные услуги. На эти позиции пришлось почти 82% от общей суммы контрактов», — добавила вице-мэр.
Сотрудничество столичных заказчиков с региональными поставщиками носит взаимовыгодный характер: у предпринимателей появляется возможность присутствовать на крупнейшем российском рынке сбыта и масштабировать свой бизнес, а заказчики могут подобрать качественные товары по достойной цене.
Как отметил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов, наиболее активной с московскими заказчиками сотрудничали поставщики из Подмосковья, Татарстана и Санкт-Петербурга, а также Ярославской и Владимирской областей. С ними заключили 34,5 тысячи контрактов на 264,2 млрд рублей (86% от суммарного объема).
Столичная контрактная система показывает стабильно высокую эффективность и занимает первое места в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Московский госзаказ помогает экономить на всех этапах процесса благодаря вовлечению малого бизнеса, внедрению цифровых технологий и стандартизации процедур.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дроны ВСУ атаковали предприятие в Пензенской области
- В Калифорнии потерпел крушение американский истребитель F-35C
- Награда за голову: Почему у США нет шансов свергнуть Мадуро в Венесуэле
- Трамп грубо ответил Медведеву словами об «очень опасной территории»
- ВС России освободили Часов Яр
- «Отпуск» или закрытие: Российскому авторынку пророчат череду банкротств
- Вершинин заявил, что Россия не намерена выходить из ООН
- В Волгоградской области обломки БПЛА упали на железнодорожные пути
- Над российскими регионами уничтожили 32 украинских беспилотника
- СМИ: Харрис не исключила возможности баллотироваться в Белый дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru