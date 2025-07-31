Багреева: Объем закупок Москвы у региональных поставщиков составил 308 млрд рублей

Столичные заказчики в первом полугодии текущего года заключили контракты на 308 млрд рублей с региональными поставщиками, что на 66% больше, чем в январе-июне прошлого года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.



По ее словам, московские заказчики заключили с поставщиками из регионов свыше 61 тысячи контрактов. «Чаще всего московские организации приобретали в регионах строительные услуги, медицинские изделия и лекарства, транспортные средства и запчасти, стройматериалы, а также охранные и противопожарные услуги. На эти позиции пришлось почти 82% от общей суммы контрактов», — добавила вице-мэр.



Сотрудничество столичных заказчиков с региональными поставщиками носит взаимовыгодный характер: у предпринимателей появляется возможность присутствовать на крупнейшем российском рынке сбыта и масштабировать свой бизнес, а заказчики могут подобрать качественные товары по достойной цене.



Как отметил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов, наиболее активной с московскими заказчиками сотрудничали поставщики из Подмосковья, Татарстана и Санкт-Петербурга, а также Ярославской и Владимирской областей. С ними заключили 34,5 тысячи контрактов на 264,2 млрд рублей (86% от суммарного объема).



Столичная контрактная система показывает стабильно высокую эффективность и занимает первое места в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Московский госзаказ помогает экономить на всех этапах процесса благодаря вовлечению малого бизнеса, внедрению цифровых технологий и стандартизации процедур.

