Багреева: Объем закупок Москвы у малого бизнеса в I полугодии составил 237,5 млрд рублей

Москва приобрела у малого бизнеса услуги и товары на сумму 237,5 млрд рублей в январе-июне текущего года. Чаще всего закупались образовательные услуги, стройматериалы и медицинские товары (более трети всех заключенных товаров). Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Всего, по словам Багреевой, было заключено свыше 133 тысяч контрактов с малым бизнесом. «Чаще всего город закупал у них медицинские изделия и лекарства: на их поставку подписано 25 тысяч контрактов на сумму свыше 64 миллиардов рублей. Высокой популярностью пользовались также строительные материалы и образовательные услуги. По этим категориям заключили 12 тысяч сделок на 7,6 миллиарда рублей и почти 11 тысяч контрактов на 1,2 миллиарда рублей соответственно», — отметила она.

Москва поощряет участие в госзаказе малого бизнеса, в частности, посредством совершенствования законодательства о контрактных отношениях. Так все закупки, сумма которых не превышает 20 млн рублей, с 2022 года город проводит исключительно среди малого бизнеса. Это открывает для малых предприятий дополнительные возможности для развития бизнеса и участия в государственных тендерах. Росту доли малого бизнеса в экономике Москвы способствует и развитие межрегионального сотрудничества в сфере закупок.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, Москва активно сотрудничает с предпринимателями из других регионов. Так, на региональных поставщиков пришлось свыше 40% контрактов в первом полугодии текущего года на общую сумму свыше 73 млрд рублей. Чаще всего в закупках принимал участие малый бизнес из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Тюменской областей, а также Краснодарского края. С предпринимателями из этих пяти регионов Москва заключила более 30 тысяч контрактов на сумму свыше 42 млрд рублей.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

