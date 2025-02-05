Багреева: Объем закупок Москвы у малого бизнеса в 2024 году вырос на 52%
В 2024 году объем столичных закупок у малого бизнеса составил почти 639,2 млрд рублей, что на 52% больше, чем в 2023 году. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
Всего за 20 лет Москва заключила контракты с малым бизнесом на 3,5 трлн рублей. На Москву сегодня приходится 16% всех закупок у малого бизнеса — чаще всего приобретались строительные работы (65,6 млрд рублей), услуги по организации питания (101,3 млрд рублей) и медицинские товары (110,4 млрд рублей), подчеркнула Багреева.
Кроме того, популярностью пользовались элементы благоустройства городской среды и малая спецтехника для работников жилищно-коммунальных услуг.
По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, путем совершенствования законодательства в сфере контрактных отношений Москва стимулирует вовлечение в систему госзакупок малого бизнеса. Так, исключительно среди субъектов малого бизнеса с 2020 года проводятся все закупки объемом до 20 млн рублей. Кроме того, срок оплаты по контрактам в 2023 году был уменьшен с 30 до 7 дней. Также было установлено минимальное обеспечение.
Одним из инструментов поддержки в сфере госзакупок малого предпринимательства стал Портал поставщиков, позволяющий осуществлять в удобном формате все оперативные закупки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Google отказался от обязательства не использовать ИИ для разработки оружия
- СМИ: Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус сити холл» завершилось
- В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 млн рублей
- С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1в» со спутниками для Минобороны
- Лева Би-2 отменил концерт в Баку из-за страха задержаний
- Алаудинов: При ударе по Судже погибли четыре человека, около 90 получили контузии
- СМИ: Верке Сердючке запрещают выезжать за границу на корпоративы
- USAID заявило об отправке персонала в административный отпуск
- СМИ: Почтовая служба США перестала принимать посылки из Китая
- Охотившегося на собак амурского тигра переселили в Приморье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru