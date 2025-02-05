Багреева: Объем закупок Москвы у малого бизнеса в 2024 году вырос на 52%

В 2024 году объем столичных закупок у малого бизнеса составил почти 639,2 млрд рублей, что на 52% больше, чем в 2023 году. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Всего за 20 лет Москва заключила контракты с малым бизнесом на 3,5 трлн рублей. На Москву сегодня приходится 16% всех закупок у малого бизнеса — чаще всего приобретались строительные работы (65,6 млрд рублей), услуги по организации питания (101,3 млрд рублей) и медицинские товары (110,4 млрд рублей), подчеркнула Багреева.

Кроме того, популярностью пользовались элементы благоустройства городской среды и малая спецтехника для работников жилищно-коммунальных услуг.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, путем совершенствования законодательства в сфере контрактных отношений Москва стимулирует вовлечение в систему госзакупок малого бизнеса. Так, исключительно среди субъектов малого бизнеса с 2020 года проводятся все закупки объемом до 20 млн рублей. Кроме того, срок оплаты по контрактам в 2023 году был уменьшен с 30 до 7 дней. Также было установлено минимальное обеспечение.

Одним из инструментов поддержки в сфере госзакупок малого предпринимательства стал Портал поставщиков, позволяющий осуществлять в удобном формате все оперативные закупки.

