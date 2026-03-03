Багреева: Объем платных услуг в Москве в 2025 году достиг 4,6 триллиона рублей

Объем платных услуг москвичам в прошлом году вырос до 4,6 триллиона рублей, рост составил 1,9% по сравнению с 2024 годом в сопоставимых ценах. Об этом рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Сфера услуг в Москве продолжает расти благодаря внедрению цифровых форматов, что позволяет повысить доступность и качество сервиса. В 2025 году объем оказанных москвичам и гостям столицы платных услуг достиг 4,6 триллиона рублей – это на 1,9 процента больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образования», - отметил он.

Багреева также уточнила, что эти направления динамично развиваются благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в экономику Москвы и высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования.

Так, оборот электронных услуг вырос до 446,8 миллиарда рублей – на 28%. Росту поспособствовало развитие цифровых сервисов, среди которых облачные хранилища и платные подписки. Количество предоставления услуг связи увеличилось на 8,3% – до 460,9 миллиарда рублей, а вот оборот образовательных услуг достиг 353,3 миллиарда рублей. Рост составил 6,9%. Москвичи охотно и активно используют программы дополнительного обучения, проходят переквалификацию.

Спортивные организации показали прирост оборотов на 7,3% – до 63,5 миллиардов рублей.

Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

