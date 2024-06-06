Багреева: Нужно активно привлекать города для решения климатических проблем

Мировые города – основной источник антропогенного влияния на климат, поэтому чтобы добиться глобальных климатических целей, таких как нулевой уровень выброса парниковых газов и ограничение роста мировой температуры, нужно вовлечь города в климатическую повестку. Об этом сообщила глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в рамках сессии «Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития», на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.

Москва сегодня лидер по принципам устойчивого развития и уделяет большое внимание проблемам климата, отметила Багреева. Она рассказала, что в городе во всех сферах городского хозяйства действует программа по переходу на траекторию низкоуглеродного развития. Сокращению выбросов среди прочего способствует программа реновации и обновления транспорта.

Дома, построенные по программе реновации, потребляют на 30–40% меньше электричества, что помогает снижать углеродный след в жилищном секторе примерно на 250 тысяч тонн в год, а также понижать расходы граждан на ЖКХ на 10%.

В транспортной сфере климатические проекты реализуют при помощи зеленого финансирования. Москва сегодня единственный регион, который разместил два выпуска зеленых облигаций: биржевые в 2021 году и для населения в 2023 году. Средства от них направили на строительство линий метро и покупку электробусов.

Москва в прошлом году на Конференции ООН по климату представила доклад, который рассказывает о лучших климатических практиках крупнейших городов мира. Это участие позволило расширить обсуждение вопросов устойчивого развития как в России, так и в международном пространстве. Также в планах представить еще два доклада: второй климатический доклад летом 2024 года и доклад по крупнейшим городам БРИКС.

