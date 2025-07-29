Багреева: На Портале поставщиков заключили 45 тысяч контрактов с помощью торгового бота

В первом полугодии текущего года на столичном Портале поставщиков по итогам котировочных сессий было заключено порядка 45 тысяч контрактов на сумму около семи миллиардов рублей с использованием торгового бота. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, торговый бот, автоматически делая ставки, упрощает процесс участия в котировочных сессией и дает предпринимателям возможность в автоматическом режиме направлять ценовые предложения и принимать участие в нескольких котировочных сессиях. Во время аукциона ставка постепенно снижается ботом до указанного пользователем минимального значения. «За первую половину 2025 года с применением этого сервиса на Портале поставщиков заключили 44,7 тысячи контрактов — на треть больше, чем в том же периоде прошлого года. Объем сделок вырос на 44% и достиг почти семи миллиардов рублей. Высокая конкуренция позволила заказчикам сэкономить 1,1 миллиарда рублей», — подчеркнула она.

Сервисом может воспользоваться любой пользователь в России. Он предоставляет возможность представителям бизнеса расширить географию и выйти на межрегиональный уровень.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наиболее активными пользователями торгового бота стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Рязанская область и Пермский край. На эти пять регионов приходится 38,4 тысячи контрактов на 5,7 млрд рублей (86% от общего количества, 83% от объема сделок).

Котировочные сессии длятся три, шесть или 24 часа. Поставщики постепенно уменьшают начальную стоимость контракта, побеждает тот из них, кто предложит наименьшую стоимость.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2025 году объем закупок на Портале поставщиков составил около 58 млрд рублей.

На Портале поставщиков представлены свыше 3,2 млн товаров, работ и услуг. Каждый день здесь заключается порядка 1500 контрактов. Его представительства заключаются в различных российских субъектах.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

