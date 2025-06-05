Багреева: На Портале поставщиков заключили 215 тыс. контрактов с помощью торгового бота

На Портале поставщиков осенью 2022 был запущен торговый бот. С его помощью предприниматели смогли заключить более 215 тысяч сделок за 2,5 года и сэкономить свыше 11 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Торговый бот Портала поставщиков позволяет предпринимателям участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. Таким образом, они экономят время, а заказчики получают товары или услуги по более выгодной цене за счет высокого уровня конкуренции. С октября 2022 года, когда бот начал свою работу, по итогам процедур с его применением было заключено 215,1 тысячи контрактов на сумму более 29 миллиардов рублей. Начальная цена в ходе котировочных сессий снизилась на 11,1 миллиарда рублей», – отметила она.

Программа позволяет принимать участие в ряде мини-аукционов одновременно. Они могут длиться три, шесть или 24 часа. Поставщики в это время конкурируют друг с другом и снижают цену контракта до минимума, чтобы победить. Бот делает это самостоятельно, ему можно задать минимально возможную стоимость до начала проведения торгов. Предприниматели могут участвовать сразу в нескольких сессиях одновременно. В этом году онлайн-помощник применялся при заключении 35 тысячах контрактов на сумму свыше 5,2 млрд рублей.

Чаще всех такие контракты заключали предприниматели из столичного региона. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«За время существования сервиса наиболее активно им пользовались предприниматели из Москвы и Московской области. Они заключили 122,9 и 40,6 тысячи контрактов соответственно. Это 76 процентов от общего числа договоров. В пятерку лидеров по числу совершенных по итогам работы цифрового помощника сделок вошли также Пермский край, Санкт-Петербург и Псковская область», – подчеркнул он.

Сама платформа для поставщиков появилась в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. Ею пользуются уже больше 58 тысяч госзаказчиков и свыше 370 тысяч предпринимателей со всей России. Ежедневно с помощью портала заключается около 1,5 тысяч сделок.

