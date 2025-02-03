Багреева: На Портале поставщиков работает свыше 360 тысяч предпринимателей
Число предпринимателей, зарегистрированных на столичном Портале поставщиков, превысило 360 тысяч, что на 31 тысячу выросло год к году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Портал поставщиков востребован у предпринимателей. Он позволяет им расширять географию бизнеса и оперативно находить потребителей для своей продукции среди 58 тысяч заказчиков из 42 регионов страны», - отметила заммэра.
В прошлом году, по словам Багреевой, активнее всего к площадке подключались представители Москвы, Московской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края. На эти регионы пришлось более 60 процентов присоединившихся.
Ежедневно на Портале поставщиков заключается около 1,5 тысячи контрактов, а каталог торговых единиц пополняется на 1,8 тысячи. Для начала работы на площадке нужно зарегистрироваться и привязать усиленную квалифицированную электронную подпись.
При проведении котировочных сессий на платформе на один контракт, как правило, претендуют семь поставщиков, а среднее снижение цены составляет 14 процентов, добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
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