Багреева: На московских предприятиях внедрят лучшие цифровые практики промышленности Шанхая

Московские предприятия изучили методы цифровой трансформации передовых китайских компаний. Это стало возможным благодаря деловой миссии в Шанхай, организованной столичным Правительством. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Миссию организовал Департамент экономической политики и развития Москвы при поддержке экспертов АНО «Мосстратегия». В состав делегации вошли руководители российских предприятий, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда» и представляющих различные отрасли городской экономики - строительство, логистику, научно-исследовательскую деятельность, пищевую промышленность, производство медицинского оборудования и другой продукции. Участники ознакомились с технологиями внедрения цифровых систем управления, роботизации и создания безлюдных производств, которые в перспективе можно адаптировать и применить на столичных предприятиях.

«В условиях сохраняющегося дефицита кадров и растущих издержек снижение использования ручного труда становится главным фактором дальнейшего развития экономики. Важно осуществить переход от внедрения точечных решений к комплексной цифровизации и роботизации рабочих процессов. Деловая миссия в Шанхай дала возможность познакомиться с практическими решениями по цифровизации и роботизации производств, оценить их эффективность и возможность внедрения на предприятиях в России», – отметила Багреева.

Выбор Шанхая для миссии был обусловлен тем, что он является одним из лидеров внедрения роботов в экономику – в городской промышленности на 10 тысяч работников приходится более 500 роботов, что в три раза выше средних показателей по миру.

Делегаты осмотрели ведущие промышленные площадки города, в том числе индустриальный кластер «Заводов будущего», автомобильный концерн SAIC, а также завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем Shanghai Chaifu Robotics Co. Им продемонстрировали инфраструктуру поддержки высокотехнологичных производств, технологии цифрового управления крупносерийным выпуском автомобилей и процессы разработки роботизированных систем.

Багреева добавила, что представители некоторых компаний уже договорились о сотрудничестве по внедрению роботизированных решений на своих производствах. Эксперты АНО «Мосстратегия» помогут им переложить перенятые решения и практики под специфику собственных бизнес-процессов и разработать план технологических изменений для повышения производительности и дальнейшего развития.

Члены делегации высоко оценили полученный опыт, отметив эффективность высокотехнологичных решений. Они подчеркнули, что нашли возможности для улучшений на своих производствах.

Столичные компании, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда», могут рассчитывать на бесплатную экспертную помощь в цифровой трансформации. Полученный опыт будет адаптирован для российских реалий и станет основой для образовательных курсов и готовых решений. С прошлого года эксперты АНО «Мосстратегия» в рамках проекта уже помогли реализовать проекты цифровой трансформации 10 столичным компаниям.

Комплексная работа по повышению эффективности предприятий Москвы из средств городского бюджета в рамках национального проекта «Производительность труда» идет с 2022 года. Как сообщил Сергей Собянин, в проекте приняли участие 535 столичных предприятий. Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».

