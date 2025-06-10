Багреева: На городских торгах реализовали 8,4 тысячи коммерческих объектов за 5 лет

Свыше 8400 коммерческих помещений и зданий (также и с земельными участками) было реализовано на городских торгах за минувшие пять лет, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. За пять лет на городских торгах было реализовано более 8,4 тысячи коммерческих помещений и зданий, в том числе с земельными участками. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Предприниматели могут приобрести у города как помещения, так и целые здания для своей деятельности. Большинство из них имеют свободное назначение и подходят для открытия практически любого бизнеса: магазинов, ресторанов, кафе, спортивных, образовательных, медицинских и других учреждений. С мая 2020 года по май 2025 года город реализовал свыше 8,4 тысячи объектов нежилой недвижимости общей площадью более 1,7 миллиона квадратных метров. Лидерами стали Центральный округ: здесь было продано 1,3 тысячи объектов, а также Западный и Восточный округа: в них с торгов ушло примерно по тысяче зданий и помещений. Всего участие в аукционах приняли более 54 тысяч физических и юридических лиц», – отметила вице-мэр.

Наименьший по площади объект (1,5 квадратного метра) продали на проспекте Маршала Жукова, самый большой лот по площади превышал 25 тысяч квадратных метров и находился в трех зданиях на Никольской улице и в Большом Черкасском переулке.

По словам главы Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилла Пуртова, в среднем за здание на торгах конкурируют пять человек, за помещение — семь. Однако порой на объект претендуют сразу несколько десятков человек. Так, за лот площадью 45,4 квадратного метра на улице Удальцова боролись 74 претендента.

Все лоты представлены на Инвестиционном портале Москвы. Информация о них опубликована в разделе «Имущество от города». Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

