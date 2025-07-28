Багреева: На форуме-фестивале в «Музеоне» откроется павильон «Экономика Москвы»

В столичном парке искусств «Музеон» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» 1 августа откроется павильон «Экономика Москвы», сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Гости павильона смогут принять участие в масштабной иммерсивной игре, которая продлится все 45 дней работы форума — с 1 августа по 14 сентября. Ее участники, выполняя онлайн- и офлайн-задания, смогут разобраться в экономических вопросах и узнать новое об экономике Москвы, которая является одной из крупнейших городских экономик мира, попутно зарабатывая виртуальную валюту, которую потом можно будет обменять на сувениры.

«Большой блок программы павильона – это образовательные мероприятия. Наша современная летняя площадка станет центром, где объединятся в эффективную коммуникацию город и его жители. Благодаря большому количеству лекций и мастер-классов от ведущих экономистов и финансистов, известных экспертов и предпринимателей, популярных блогеров экономика Москвы станет понятной и близкой для каждого, а ее роль в будущем столицы – очевидной», – отметила Багреева.

Павильон будет работать все дни, кроме понедельника. При этом, у каждого дня недели будет своя специфика. Например, по вторникам будут проходить мероприятия для пожилых людей, по пятницам – квизы и квесты, субботы станут семейными днями, а по воскресеньям будут проходить лекции и мастер-классы для предпринимателей. Также в павильоне будет работать подкаст-студия, интерактивная зона с VR-тиром и лаунж-зона, где будут проходить диджей-вечеринки под открытым небом и кинопоказы известных картин. Для детей будет открыт образовательный лабиринт, где в формате комиксов им расскажут, что такое экономика и как она влияет на жизнь города.

