Багреева: Москва запустила цикл выездных стажировок для участников федпроекта

В столице появился новый формат поддержки для компаний, участвующих в федеральной программе «Производительность труда» — выездные производственные стажировки. Программу запустило Правительство Москвы, чтобы поддержать предприятия через обмен передовым опытом. Пилотная стажировка состоялось на фабрике «Победа», положив начало серии регулярных встреч, направленных на распространение эффективных методов оптимизации производственных процессов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы и глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что развитие навыков в сфере повышения производительности является ключевым элементом поддержки столичного бизнеса. К федеральному проекту примкнуло более 500 предприятий, а средний рост производительности труда на завершивших его компаниях составляет более 50%.

«Выездные стажировки призваны расширить этот успех: они открывают участникам доступ к экспертизе признанных отраслевых лидеров, позволяют изучать передовой опыт и масштабировать проверенные инструменты. Это новый формат поддержки, который впервые вводится в Москве», — рассказала Багреева.

В рамках первой стажировки с опытом ведущего производителя шоколада ознакомились руководители 15 столичных компаний из различных секторов, включая промышленность, энергетику, логистику, торговлю и гостиничный бизнес. Изучалась организация производственной линии: от планировки рабочих зон и эргономичного размещения оборудования до оптимизированной логистики сырья и готовой продукции. Особое внимание было уделено технологическому оснащению, в частности, автоматизированным линиям, которые минимизируют ручной труд и обеспечивают стабильно высокое качество выпускаемых товаров. Участники стажировки отметили, что представленные решения по оптимизации производственных потоков и автоматизации универсальны и могут применяться для масштабирования в различных отраслях.

Также была представлена система обучения персонала: на фабрике организован полный цикл работы с сотрудниками, включая наставничество, которое ускоряет адаптацию новичков в четыре раза. Кроме того, участники стажировки ознакомились с системой стандартов и инструкций, которые поддерживают слаженную работу и непрерывность производственных процессов.

Стажировки будут проводиться на регулярной основе и фокусироваться на различных аспектах повышения эффективности: организация производства, обучение персонала, цифровизация и операционное управление. По их итогам планируется публикация сборника лучших практик. В рамках мерпоприятий московские компании смогут перенимать проверенные решения и внедрять их без длительного поиска и экспериментов, способствуя росту городской экономики.

Системную работу по повышению эффективности предприятий в Москве начали в 2022 году в рамках нацпроекта «Производительность труда». По словам мэра города Сергея Собянина, к проекту присоединились 535 компаний. Заявки можно подать на сайте АНО «Мосстратегия». Дополнительная информация об экономике города доступна в официальном канале Департамента экономической политики в мессенджере «Макс».

