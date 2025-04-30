Багреева: Москва заключила свыше 43 тысяч контрактов с МСП на Портале поставщиков

Столичные заказчики заключили в январе-марте 2025 года с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) свыше 43,1 тысячи контрактов на почти 11 млрд рублей на Портале поставщиков. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.



По ее словам, объемы заключенных договоров превысили на 12,5% показатели за первый квартал 2024 года. Доля субъектов МСП от суммарного объема закупок на портале составила примерно 42%. Чаще всего заказчики закупали у них оргтехнику и электронику, средства связи, бытовую технику, информационно-технологические, медицинские, хозяйственные и строительные товары, а также услуги по техническому обслуживанию и содержанию московских объектов. По данным категориям за первые три месяца 2025 года подписали около 18,3 тысячи контрактов.



Портал поставщиков создали для автоматизации закупок малого объема в 2013 году. В каталоге продукции представлены свыше трех млн уникальных позиций. Каждый день здесь с использованием электронной подписи заключаются порядка 1500 контрактов.



Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, порталом регулярно пользуются свыше 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов — это больницы, поликлиники, детсады и школы. Кроме того, на платформе зарегистрированы более 370 поставщиков. В топ-5 по количеству заключенных контрактов в январе-марте 2025 года вошли предприниматели из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Подмосковья и Москвы (на них приходится 87% от общей суммы сделок, заключенных на портале).



В Москве активно развивается предпринимательство — она занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок, а московский госзаказ обеспечивает экономию на каждом этапе благодаря вовлечению малого и среднего бизнеса, внедрению цифровых технологий и стандартизации процедур.



Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

