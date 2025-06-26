Багреева: Москва заключила свыше 28 тысяч контрактов с поставщиками из регионов

За первые пять месяцев 2025 года на Портале поставщиков столичные заказчики заключили с предпринимателями из регионов РФ свыше 28 тысяч контрактов, что на 10,8% превышает объемы первых пяти месяцев 2024 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«За пять месяцев этого года с поставщиками из регионов на портале заключили более 28 тысяч контрактов на сумму свыше семи миллиардов рублей, что почти на 11% превысило объем контрактации за аналогичный период 2024 года», – уточнила заместитель мэра.

Чаще всего государственные учреждения Москвы, по словам Багреевой, заказывали в регионах строительные, медицинские и хозяйственные товары, включая бытовую технику, а также канцелярские изделия, средства связи и программное обеспечение.

Заммэра отметила, что на эти товары пришлась почти половина контрактов с поставщиками из других регионов РФ.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что в начале июня 2025 года число зарегистрированных предпринимателей на Портале поставщиков превысило 375 тысяч, таким образом, с 2021 года показатель увеличился на 51%.

«Ключевыми регионами – поставщиками столицы за первые пять месяцев этого года стали Московская область, Санкт-Петербург, Рязанская, Нижегородская и Свердловская области. С ними было заключено 17,2 тысячи контрактов на сумму 4,9 миллиарда рублей. Это 61,4 процента от общего числа сделок с региональными поставщиками на портале», – добавил он.



Портал поставщиков функционирует с 2013 года. В 2024 году объем закупок достиг 121,7 миллиарда рублей, на 20% превысив показатель 2023 года.

