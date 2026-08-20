Багреева: Москва заключила 53 тыс контрактов в рамках национального режима в l полугодии

С января по июнь текущего года столичные заказчики заключили свыше 50 тысяч договоров и контрактов применением национального режима. Примерно 70% от общего объема закупок приходится на продукцию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и России. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Законодательство о применении национального режима в госзакупках отечественной и иностранной продукции по федеральным законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ тесно связано с государственной политикой импортозамещения. Оно устанавливает особые условия для закупок по ряду категорий. В первом полугодии 2026 года с применением национального режима Москва заключила 53 тысячи контрактов и договоров. Из них более половины документов давали преимущества отечественным товарам, почти четверть устанавливали ограничения на приобретение продукции иностранного производства, около 12% – запрет на такие закупки. В остальных случаях было задействовано сразу несколько механизмов. Доля продукции из России и других стран ЕАЭС в закупках с применением национального режима составила 67%, что на 16 процентных пунктов больше, чем за первую половину 2025 года. Наиболее востребованными стали медицинские, строительные, хозяйственные товары и бытовая техника, бумажные и канцелярские изделия, одежда и текстиль», – добавила Багреева.

Постановление Правительства России от 23 декабря 2024 № 1875 о применении национального режима в госзакупках объединило в себе свыше 10 подзаконных актов и обозначило единые правила закупок иностранных товаров.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, при проведении закупок в рамках национального режима применяются одно или несколько условий. Во-первых, это запрет, при котором будут отклонены все заявки с продукцией иностранного происхождения. Во-вторых, это ограничения, при котором нельзя закупать зарубежную продукцию, если есть хотя бы одна заявка от производителя из стран ЕАЭС, в том числе из России. Третье ограничение — это мера, при которой приоритет получают отечественные товары, работы и услуги получают приоритет, но приоритетным фактором остается цена.

Москва много лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок. Вовлечение малого бизнеса, внедрение цифровых технологий, контроль на предварительном этапе и стандартизация процедур позволяют экономить на всех этапах процесса столичных госзакупок.

