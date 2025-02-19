Багреева: Москва возглавила 30 рейтингов городов и регионов России в 2024 году

Москва заняла первое место в 30 национальных рейтингах российских субъектов и городов в 2024 году, подтвердив статус региона с высоким уровнем развития технологий и экономики, а также продемонстрировав эффективную работу по улучшению качества жизни, инвестиционного климата и экологии. Об этом заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



По ее словам, лидерство в рейтинге, который составляет Агентство стратегических инициатив, столица держит в течение четырех лет. Успешное развитие Москвы подтверждают индекс качества жизни Финансового университета при правительстве России, рейтинги социально-экономического развития и качества жизни агентства «РИА Рейтинг» и индекс качества городской среды Минстроя России.



Высоко оценивается экспертами и инвестиционная привлекательность Москвы. Одна из приоритетных задач поставленных столичным мэром Сергеем Собяниным — улучшение инвестиционного климата столицы. Москва уже шесть лет лидирует в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России Агентства стратегических инициатив. В свою очередь особую экономическую зону «Технополис Москва» признали лучшей в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а также в рейтингах инвестиционной привлекательности особых экономических зон и индустриальных парков аналитического центра «Эксперт».



Кроме того, на протяжении 12 лет Москва занимает первые места в ежегодном составляемом Национальным рейтинговым агентством рейтинге оценки инвестиционной привлекательности российских регионов. Также уже два года Москва лидирует в рейтинге экономического здоровья регионов России, составляемом агентством «Эксперт РА». Национальный рейтинг технопарков России также возглавил столичный технопарк «Элма».



Кроме того, Москва занимает передовые позиции во внедрении принципов устойчивого развития, а за создание комплексной системы обращения с отходами Москве в третий раз присуждается высочайшая оценка в Зеленом рейтинге регионов публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Лидирует Москва второй год подряд и в консолидированном региональном ESG-индикаторе регионов «Инфрагрин».



Высоко оценили столичные достижения по внедрению умных технологий и развитию научно-технологического потенциала эксперты Минстроя России, агентства «РИА Рейтинг» и Министерства науки и высшего образования России.

