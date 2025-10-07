Багреева: Москва внедряет цифровые инструменты тарифного регулирования
Цифровизация становится обязательным инструментом, который обеспечивает обоснованное, качественное и прозрачное тарифное регулирование. Об этом в ходе X Всероссийской тарифной конференции Федеральной антимонопольной службы России в Сочи заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Тарифное регулирование влияет на качество жизни людей, рентабельность и стабильность бизнеса, уверенность в завтрашнем дне и доверие к государству.
По словам Багреевой, информационные системы дорабатываются в Цифровом двойнике Москвы. «С точки зрения тарифного регулирования он содержит полную и достоверную информацию о схемах ресурсоснабжения, объектах генерации и сетях, в том числе данные об их показателях и уровне износа», — подчеркнула она, добавив, что это помогает в планировании мероприятий развития и инвестиционных программ, а также в решении возникающих проблем.
Одно из ключевых направлений цифровизации тарифного регулирования — перед мероприятий индвестиционных программ регулируемых организаций в электронный вид. Багреева подчеркнула, что к 2030 году планируется довести долю инвестиционной составляющей в тарифах до 26%.
Переводится в цифровой формат и подача тарифных заявок.
«На сегодняшний день в электронный вид переведено шесть отраслей тарифного регулирования, в цифровом формате подается 85 процентов тарифных заявок, а в ближайшее время планируется довести их долю до 100 процентов. Кроме тарифных заявок, в электронный вид переводятся и смежные процессы, такие, как технологическое присоединение, расчеты нормативов потерь воды, раскрытие информации организациями ЖКХ», – добавила Багреева.
Среди новых столичных цифровых инструментов — калькулятор, позволяющий прогнозировать изменение платы и рассчитывать выполнение предельного индекса по отдельным тарифам. Все цифровые инструменты объединены в информационной аналитической системе «Тариф», которая интегрирована с информационными базами ФНС и ФАС России, Россреестра и Казначейства, а также ФГИС «Тариф» Федеральной антимонопольной службы. На сегодняшний день, к ИАС «Тариф», помимо Москвы, уже подключены Севастополь, Орловская и Ростовская области, а также ЛНР.
Багреева отметила важность своевременного развития и поддержания инфраструктуры в качественном состоянии, чтобы москвичи понимали обоснованность платежей, а регулируемые организации могли покрывать текущие и инвестиционные затраты. «Цифровой инструментарий, который мы разработали, будет помогать нам решать эти задачи дальше», – подчеркнула она.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель пострадал в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль
- «Тренировки вместо премий»: Как работодатели поощряют спортивных сотрудников
- Россияне объяснили, почему пользуются доставкой продуктов
- Член СПЧ Меркачева: Женщин больше не станут заковывать в наручники
- Туск: Польша против выдачи ФРГ подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»
- Экс-замгенсека ООН: Россия вправе ввести зону в 40 км для дипломатов ЕС
- Верховный суд встал на сторону Козловского в деле о защите чести и достоинства
- Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 8-9 октября
- Новый «Москвич М70» на базе китайского MG оценили в 3,5 млн рублей
- Стоимость биткоина может дойти до рекордных $275 тысяч к концу года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru