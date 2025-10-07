Багреева: Москва внедряет цифровые инструменты тарифного регулирования

Цифровизация становится обязательным инструментом, который обеспечивает обоснованное, качественное и прозрачное тарифное регулирование. Об этом в ходе X Всероссийской тарифной конференции Федеральной антимонопольной службы России в Сочи заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Тарифное регулирование влияет на качество жизни людей, рентабельность и стабильность бизнеса, уверенность в завтрашнем дне и доверие к государству.

По словам Багреевой, информационные системы дорабатываются в Цифровом двойнике Москвы. «С точки зрения тарифного регулирования он содержит полную и достоверную информацию о схемах ресурсоснабжения, объектах генерации и сетях, в том числе данные об их показателях и уровне износа», — подчеркнула она, добавив, что это помогает в планировании мероприятий развития и инвестиционных программ, а также в решении возникающих проблем.

Одно из ключевых направлений цифровизации тарифного регулирования — перед мероприятий индвестиционных программ регулируемых организаций в электронный вид. Багреева подчеркнула, что к 2030 году планируется довести долю инвестиционной составляющей в тарифах до 26%.

Переводится в цифровой формат и подача тарифных заявок.

«На сегодняшний день в электронный вид переведено шесть отраслей тарифного регулирования, в цифровом формате подается 85 процентов тарифных заявок, а в ближайшее время планируется довести их долю до 100 процентов. Кроме тарифных заявок, в электронный вид переводятся и смежные процессы, такие, как технологическое присоединение, расчеты нормативов потерь воды, раскрытие информации организациями ЖКХ», – добавила Багреева.

Среди новых столичных цифровых инструментов — калькулятор, позволяющий прогнозировать изменение платы и рассчитывать выполнение предельного индекса по отдельным тарифам. Все цифровые инструменты объединены в информационной аналитической системе «Тариф», которая интегрирована с информационными базами ФНС и ФАС России, Россреестра и Казначейства, а также ФГИС «Тариф» Федеральной антимонопольной службы. На сегодняшний день, к ИАС «Тариф», помимо Москвы, уже подключены Севастополь, Орловская и Ростовская области, а также ЛНР.

Багреева отметила важность своевременного развития и поддержания инфраструктуры в качественном состоянии, чтобы москвичи понимали обоснованность платежей, а регулируемые организации могли покрывать текущие и инвестиционные затраты. «Цифровой инструментарий, который мы разработали, будет помогать нам решать эти задачи дальше», – подчеркнула она.

