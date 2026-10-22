Багреева: Москва сэкономила более 25 млрд руб. на экспертизе цен в госзакупках

По итогам первых девяти месяцев 2026 года столичный бюджет сэкономил более 25 млрд рублей. Такого результата удалось достичь благодаря механизму формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК), которые заключаются для нужд городских заказчиков, сообщила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По словам заммэра, данный инструмент позволяет оптимизировать государственные расходы и формирует у заказчиков практику расчета исключительно обоснованных цен. За указанный период эксперты ведомства выдали 1674 заключения для закупок, общая заявленная стоимость которых составляла 973 млрд рублей.

«Экспертиза НМЦ — механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен», — отметила Багреева.

Всего с 2015 года и по конец сентября 2026-го специалисты выдали около 50 тыс. экспертных заключений по контрактам общей стоимостью свыше 12 трлн рублей. Совокупная экономия городской казны за это время превысила 601 млрд рублей, подчеркнула Мария Багреева.

В ведомстве напомнили, что с 1 июня 2026 года обязательная проверка достоверности определения начальной максимальной цены по всем предметам закупок в столице возложена на Департамент экономической политики и развития. Процедура проводится для контрактов по 44-ФЗ на сумму свыше 30 млн рублей, а также для договоров по 223-ФЗ, стартовая цена которых превышает 50 млн рублей.

