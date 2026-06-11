Багреева: Москва проводит бизнес-сессии для прогнозирования кадровой потребности

Москва запустила серию бизнес-сессий для подготовки прогноза потребностей экономики в рабочих руках до 2033 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Семилетний прогноз потребности экономики в кадрах готовится и ежегодно актуализируется Правительством России совместно с регионами по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прогноз готовится на базе всероссийского опроса работодателей, его результаты прогноза играют важную роль в определении направлений подготовки специалистов по востребованным бизнесом профессиям.



«В этом году Москва впервые проводит серию стратегических сессий с представителями различных отраслей, чтобы обсудить напрямую с бизнесом тенденции в секторах экономики, потребность в кадрах, которую испытывают компании, запросы работодателей к новым сотрудникам и их навыкам, к программам подготовки и переподготовки кадров. Такие мероприятия повысят качество формирования прогноза, а значит, помогут более адресно готовить специалистов под потребности экономики», — указала она.