Багреева: Москва проводит бизнес-сессии для прогнозирования кадровой потребности

Москва запустила серию бизнес-сессий для подготовки прогноза потребностей экономики в рабочих руках до 2033 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Семилетний прогноз потребности экономики в кадрах готовится и ежегодно актуализируется Правительством России совместно с регионами по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прогноз готовится на базе всероссийского опроса работодателей, его результаты прогноза играют важную роль в определении направлений подготовки специалистов по востребованным бизнесом профессиям.

«В этом году Москва впервые проводит серию стратегических сессий с представителями различных отраслей, чтобы обсудить напрямую с бизнесом тенденции в секторах экономики, потребность в кадрах, которую испытывают компании, запросы работодателей к новым сотрудникам и их навыкам, к программам подготовки и переподготовки кадров. Такие мероприятия повысят качество формирования прогноза, а значит, помогут более адресно готовить специалистов под потребности экономики», — указала она.

ФОТО: На стратегической сессии по розничной торговле / Комплекс экономической политики Москвы

Первая стратегическая сессия была посвящена запросам столичного ретейла. Это одна из крупнейших отраслей города по занятости, так как в ней трудятся свыше 830 тысяч человек, что является около 10% от всего числа работников в Москве, добавила Багреева.

В сессии приняли участие крупнейшие работодатели московской розницы, эксперты и представители научного сообщества. Участники обсудили ключевые тренды развития отрасли в продовольственном и непродовольственном секторе, перспективы занятости, трансформацию основных востребованных профессий, а также возможные источники увеличения производительности труда.

Участник первой встречи положительно оценили формат работы с отраслями. Так Александр Сафонов, директор Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ВНИИ труда, на платформе которого проводится всероссийский опрос работодателей, отметил, что дискуссии с бизнесом помогают строить более точные прогнозы и качественно дополнять результаты исследований и опросов: «Мы не просто сидим у себя в кабинете и что-то считаем, мы общаемся вживую, и это дает более полное представление о том, что на самом деле происходит. И без такого рода мероприятий эта картина не сложилась бы».

Подобные встречи будут проведены по всем ключевым сферам экономики столицы. Результаты сессий лягут в основу прогноза потребности экономики Москвы в кадрах до 2033 года, а также могут быть использованы для разработки «Стратегии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года», которую формирует правительство России.

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ФОТО: На стратегической сессии по розничной торговле / Комплекс экономической политики Москвы

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