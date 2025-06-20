Багреева: Москва повышает производительность труда в ключевых отраслях экономики

В ходе реализации проекта «Производительность труда» в Москве город совершает переход от поддержки отдельных предприятий к увеличению производительности труда в отраслях и экономике в целом. Об этом заявила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева на сессии «Новый взгляд на производительность: адаптация и рост в меняющемся мире» в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

«Москва реализует проекты по повышению производительности труда в первую очередь в пяти ключевых отраслях городской экономики: обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, туризме и транспорте, на которые приходится 90 процентов всех компаний – участников проекта «Производительность труда». Сегодня эти отрасли обеспечивают порядка 50 процентов занятости населения, а их доля в экономике Москвы – около 35 процентов», – отметила она.

По ее словам, в этих отраслях имеется большой резерв для наращивания производительности труда, а главная задача – сбалансировать их вклад в экономику города и в занятость. Поэтому город продолжит работать с ними, создавать условия и стимулы для вовлечения, проводить консультации по внедрению бережливых технологий и участию в проекте.

Одна из важных сфер городской экономики – малый и средний бизнес. В них задействованы 40% занятых в Москве, а в экономике города они занимают долю в 30%. Для МСП, которые не могут принять участие в федеральном проекте, город разработал программу бесплатного онлайн-обучения. Заместитель мэра добавила, что этот шаг открывает новые возможности для роста и развития малого и среднего бизнеса.

Еще один важный фактор развития производительности труда – бережливые технологии. Они повышают производство там, где используется ручной труд, но у такого роста есть предел. Поэтому для роста предпринимателям важно развивать цифровизацию, роботизацию и автоматизации производственных и других процессов.

Багреева подчеркнула, что город показывает положительный пример бизнесу и внедряет бережливые технологии в органы власти и подведомственные организации.

«Так, к проекту уже присоединились 16 городских организаций в сфере транспорта, строительства, ресурсоснабжения, такие как «Мосгортранс», «Мосинжпроект», «ОЭК», «Мосводоканал» и другие. Также мы расширяем проект на бюджетную сферу, что позволит повысить эффективность госучреждений и качество предоставляемых москвичам услуг», – рассказала она.

Нацпроект «Производительность труда» реализовывался в столице за счет бюджетных средств города с 2022 по 2024 год. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что участниками нацпроекта «Производительность труда» в стали 419 московских предприятий, включая около четверти крупных и средних промышленных компаний города. С 2025 года работа продолжается в рамках одноименного федерального проекта, который стал частью нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы.

