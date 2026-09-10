Багреева: Москва поможет участникам федпроекта в подборе решений по роботизации

В Москве разработан новый механизм поддержки компаний – участников федерального проекта «Производительность труда», связанный с арендой и лизингом роботизированных систем, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Механизм разработан этим департаментом вместе с поставщиками и интеграторами роботизированных систем.

«Роботизация на базе выстроенных процессов дает предприятию дополнительный прирост производительности на 20–40%. Однако высокая стоимость оборудования остается главным барьером: компании не готовы инвестировать в технологию, отдача от которой не проверена на их собственных мощностях», - отметила Багреева.

По ее словам, аренда и лизинг снижают на 70% стартовые расходы на роботизацию. Это позволит компаниям сначала оценить эффект, преждем чем совершить покупку.

Багреева объяснила, что город будет заниматься экспертным сопровождением в рамках данного механизма. Речь, в частности, идет о подборе технологических решений, поиске надежных поставщиков и помощи в реализации проекта на всех этапах.

Благодаря новому механизму, компании получат на срок от 36 месяцев доступ к аренде и лизингу сервисных и коллаборативных роботов, замещающих ручной труд.

На пилотном этапе эта мера поддержки затронет 50 компаний из промышленности, строительства, транспортировки и хранения. В дальнейшем ее планируется распространить на все столичные организации.

Напомним, что проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2022 года. Его участниками стали 535 столичных предприятий - об этом в начале года сообщал мэр города Сергей Собянин.

