Багреева: Москва поможет участникам федпроекта в подборе решений по роботизации
В Москве разработан новый механизм поддержки компаний – участников федерального проекта «Производительность труда», связанный с арендой и лизингом роботизированных систем, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Механизм разработан этим департаментом вместе с поставщиками и интеграторами роботизированных систем.
«Роботизация на базе выстроенных процессов дает предприятию дополнительный прирост производительности на 20–40%. Однако высокая стоимость оборудования остается главным барьером: компании не готовы инвестировать в технологию, отдача от которой не проверена на их собственных мощностях», - отметила Багреева.
По ее словам, аренда и лизинг снижают на 70% стартовые расходы на роботизацию. Это позволит компаниям сначала оценить эффект, преждем чем совершить покупку.
Багреева объяснила, что город будет заниматься экспертным сопровождением в рамках данного механизма. Речь, в частности, идет о подборе технологических решений, поиске надежных поставщиков и помощи в реализации проекта на всех этапах.
Благодаря новому механизму, компании получат на срок от 36 месяцев доступ к аренде и лизингу сервисных и коллаборативных роботов, замещающих ручной труд.
На пилотном этапе эта мера поддержки затронет 50 компаний из промышленности, строительства, транспортировки и хранения. В дальнейшем ее планируется распространить на все столичные организации.
Напомним, что проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2022 года. Его участниками стали 535 столичных предприятий - об этом в начале года сообщал мэр города Сергей Собянин.
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