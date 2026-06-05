Багреева: Москва помогает компаниям внедрять цифровые и роботизированные решения

Цифровизация и роботизация помогают масштабировать рост производительности труда, однако без правильной операционной модели добиться стабильного эффекта не получается, заявила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии «Механизмы вместо людей: роботизация – быть или не быть?» в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

«Москва ведет системную работу по повышению эффективности столичных предприятий в рамках проекта «Производительность труда». С 2022 года к нему присоединилось более 500 компаний. Опыт реализации проекта показывает, что невозможно внедрить то или иное роботизированное решение, не переработав существенным образом операционные процессы. В противном случае это будет довольно дорогая и бессмысленная инвестиция, которая не даст ту отдачу, которая ожидается», - уточнила она.

Также она отметила, что роботизация на базе выстроенных процессов дает рост производительности до 20-40%.

Тем не менее, по ее словам, сегодня этот процесс у столичных предприятий испытывает ряд проблем, среди которых нехватка информации о существующих эффективных решениях, страхи не оправдать инвестиции, дефицит квалифицированных кадров и недостаток интеграторов цифровых решений. Чтобы справиться с этими проблемами, столица знакомит московские компании с существующими решениями и их эффективностью.

В частности, Москва создала базу из более чем 250 инструментов повышения эффективности для разных отраслей, включая подходы к цифровизации и роботизации. Так, чтобы внедрить новые технологии, Москва проводит зарубежные деловые миссии и стажировки на высокотехнологичных предприятиях.

Состоялись деловые поездки в Дубай для изучения решений в сфере гостеприимства, и в Шанхай, где познакомились с роботизацией производств.

По словам Багреевой, одной из проблем в реализации проектов по роботизации выступает недостаток интеграторов. Например, можно купить роботов из Китая, однако все будет зависеть от того, насколько профессиональный интегратор работал с этими роботами, для внедрения их в процессы предприятия.

Так, город сформировал единую базу поставщиков и интеграторов цифровых решений, которая включает в себя более 200 компаний, успешно работающих на рынке.

