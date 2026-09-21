Багреева: Москва подготовила кадровый прогноз по итогам сессий с бизнесом

Москва подготовила прогноз кадровой потребности города до 2033 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в рамках сессии «Кадровый ресурс: от прогнозирования потребности к повышению производительности» Московского финансового форума.



«При подготовке прогноза до 2033 года Москва провела серию стратегических сессий с крупными работодателями почти каждой из отраслей экономики: обсудила с ними ключевые тенденции, как меняются требования к работникам, какие перспективы развития кадров и отрасли в целом они видят в ближайшие годы», – сообщила заммэра.



Прогноз уникален тем, что оценивает кадровый спрос не по отраслям, а по функциональным направлениям.



«На сегодняшний день в отрасли информационных технологий Москвы занято порядка 700 тысяч человек, однако если мы посмотрим на ИТ-специалистов в разных отраслях, то увидим, что их занято миллион триста тысяч – существенно больше, чем сама отрасль, потому что спрос на них есть сейчас практически в каждом секторе экономики. И это только один из примеров. То же самое мы видим по многим специальностям, которые практически пронизывают все отрасли. Поэтому оценка потребности в кадрах по функциональным направлениям существенно меняет результаты прогноза, делает его более точным с точки зрения экономики в целом», – пояснила Багреева.



ИТ стали лидером по востребованности: к 2033 году число таких работников может вырасти на 450 тысяч человек, причем в первую очередь имеются в виду специалисты, которые смогут совмещать свои непосредственные обязанности с сильными цифровыми навыками. Также вырастет спрос на производственные (+100 тысяч) и креативные (+30 тысяч) профессии.



При этом из-за автоматизации и роботизации снизится потребность в сотрудниках на рутинных задачах. По словам Багреевой, это коснется и административного персонала, выполняющего повторяющиеся операции. Число таких рабочих мест в столице сократится в сумме на 450 тысяч.



Особое внимание участники стратегических сессий уделили платформенной занятости. Багреева отметила, что цифровые платформы уже изменили торговлю, сферу услуг и креативную индустрию, а в будущем продолжат трансформировать всю экономическую модель и требования к профилю специалистов.

