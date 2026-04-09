Багреева: Москва обновила сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений

Департамент экономической политики и развития Москвы обновил Сборник СН-2012 для оценки затрат по содержанию и эксплуатации городских объектов, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



По ее словам, в Сборнике представлены расчеты с учетом цен на 1 апреля 2026 года. С начала 2026 года в СН-2012 включили 68 новых стоимостных нормативов, и актуализировали еще 190.



«Применение Сборника позволяет оптимизировать расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений. Благодаря единым стандартам создаются равные условия для всех подрядчиков, что обеспечивает честную конкуренцию и стимулирует высокий уровень выполняемых работ. Это способствует развитию инфраструктуры, созданию комфортной и благоустроенной среды для жителей города», – сказала Багреева.



В дальнейшем стоимостные нормативы Сборника будут использовать для определения затрат, связанных с обустройством спортивных площадок для спорткомплекса «Лужники», техническим обслуживанием искусственных водоемов на территории парка «Зарядье» и не только.



Около 2,5 тысячи московских заказчиков и коммерческих компаний руководствуются нормативами в СН-2012 при содержании и эксплуатации различных объектов городского хозяйства. При этом Сборник пополняется новыми стоимостными нормативами ежеквартально.



