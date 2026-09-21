Багреева: Москва и Сбер объединят усилия для цифровизации и роста бизнеса столицы
Правительство Москвы и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на повышение производительности труда и внедрение современных технологий в работу столичных компаний.
От имени города документы были подписаны заместителем мэра Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития Марией Багреевой на площадке Московского финансового форума. Основной целью партнерства заявлено создание единой экосистемы поддержки бизнеса, которая поможет предприятиям оптимизировать процессы и цифровизировать производство без дополнительных финансовых затрат.
Оператором совместных проектов выступит подведомственная организация департамента — АНО «Мосстратегия». Стороны планируют проводить для представителей бизнеса и государственного сектора образовательные мероприятия, знакомящие с технологиями роботизации и автоматизации. Мария Багреева отметила, что участие Сбербанка расширит доступный инструментарий для компаний, позволив им в среднем в полтора раза увеличить производительность труда на оптимизируемых участках.
«В планах — серия совместных образовательных продуктов и проектов по внедрению решений, которые помогут компаниям осваивать технологии искусственного интеллекта, автоматизировать рутинные операции и находить новые резервы роста производительности», – отметила Мария Багреева.
Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг, в свою очередь, подчеркнул, что производительность является ключевым фактором конкурентоспособности и быстрого развития современной компании. Он заверил, что финансовая организация готова предоставить столичному бизнесу свою экспертизу, технологии и практические решения — от базовой автоматизации процессов до сложных систем искусственного интеллекта. По его мнению, совместная работа с городом поможет предпринимателям найти новые резервы для роста и сделать их компании значительно эффективнее.
Реализация проекта "Производительность труда" в Москве началась в 2022 году, за это время к проекту присоединилось 535 столичных компаний - об этом ранее сообщал мэр города Сергей Собянин.
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