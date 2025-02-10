Багреева: Московские заказчики провели свыше 4 000 совместных закупок в 2024 году

Свыше 4 000 совместных котировочных сессий провели столичные заказчики на Портале поставщиков в прошлом году. Благодаря этому Москве удалось сэкономить свыше 400 млн рублей, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, совместные котировочные сессии помогают заказчикам объединять потребности, город благодаря этому привлекает больше поставщиков, повышает конкуренцию и экономит деньги, а предприниматели могут наращивать объем продаж, заключая контракты с несколькими компаниями сразу. Общая сумма совместных котировочных сессий в 2024 году составила 1,25 млрд рублей.

Совместные котировочные сессии проводятся с сентября 2023 года на Портале поставщиков. По словам главы Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилла Пуртова, чаще всего столичные заказчики совместно закупают стройматериалы, бумажные и канцелярские изделия, а также бытовую технику и хозтовары.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукцион, участники которого в процессе конкурентной борьбы постепенно снижают стартовую максимальную стоимость контракта. Длительность таких торгов составляют три, шесть или 24 часа. Побеждает предложивший наименьшую цену участник.

Сегодня на Портале поставщиков зарегистрированы более 360 тысяч предпринимателей, а также свыше 58 тысяч муниципальных и государственных заказчиков. Каждый день здесь заключаются порядка 1 500 контрактов, а в каталоге продукции представлены свыше трех миллионов уникальных позиций.

