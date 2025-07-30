Багреева: МОЭК завершил привлечение льготного инфраструктурного займа
В столице завершено привлечение средств инфраструктурного льготного займа, которые направлены на модернизацию магистральных сетей теплоснабжения Мневниковской поймы. Работы выполняет ПАО «МОЭК», на их проведение с 2023 года привлекли 2,5 млрд рублей по льготной ставке 4% сроком на три года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
«Москва активно реализует механизм инфраструктурных займов ДОМ.РФ, которые сочетают льготную ставку и возможность долгосрочного привлечения средств в развитие и обновление городских территорий. Проект по модернизации теплосетей в Мневниковской пойме, который осуществляет ПАО «МОЭК», наглядно показывает эффективность льготного инфраструктурного кредитования», — сказала Багреева. По ее словам, займ позволил сформировать каркас системы теплоснабжения за короткое время. Багреева добавила, что пойма активно застраивается спортивными и образовательными объектами, а также жилыми домами, также здесь выполняется благоустройство зон отдыха.
Льготная ставка дает возможность экономить на выплатах процентов и вкладывать в другие важные для столицы проекты сэкономленные средства.
Правительственная комиссия по региональному развитию в России одобрила льготное финансирование ДОМ.РФ в 2023 году. Кроме того за счет льготных средств в Москве строится завод по очистке сточных вод, сумма проекта — 8 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru