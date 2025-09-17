Багреева: Красноярский край стал 43-м регионом на Портале поставщиков Москвы
К московскому Порталу поставщиков присоединился 43-й регион — Красноярский край. Теперь государственные и муниципальные краевые учреждения могут приобретать на портале услуги, работы и товары, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По ее словам, за пять лет количество таких регионов увеличилось на четверть, а число заказчиков выросло почти на треть и превысило 60 тысяч. «Подключение к порталу открывает возможность государственным и муниципальным организациям региона – школам, детским садам, больницам, органам власти – оптимизировать закупочную деятельность. Торги на площадке проводятся в онлайн-режиме, что позволяет заказчикам работать с поставщиками со всей страны, приобретать товары, работы и услуги по оптимальным ценам и экономить бюджетные средства», — заявила Багреева.
На одного заказчика на портале приходится шесть поставщиков, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции, а начальные цены в котировочных сессиях снижаются в среднем на 14%.
По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, Красноярский край выступает как активный регион-поставщик. Так, в первом полугодии 2025 года объем сделок предпринимателей из Красноярского края достиг 213 млн рублей. «Теперь оценить преимущества госзакупок на электронной платформе смогут и заказчики из этого региона», — добавил Пуртов.
На портале представлены свыше 3,2 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг, также ежедневно заключаются порядка 1500 контрактов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в январе-июне 2025 года на портале провели закупки на сумму почти 58 млрд рублей.
Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru