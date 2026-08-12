Багреева: Клуб наставников Москвы стал постоянно действующим экспертным сообществом
Департамент экономической политики и развития столицы предоставил Клубу наставников Москвы статус постоянно действующего экспертного сообщества по развитию наставничества. Это решение было продиктовано ростом интереса предпринимателей к инструментам обучения сотрудников и потребностью в появлении постоянной площадки для обмена опытом и распространения эффективных методов. Соответствующий документ подписала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента Мария Багреева.
«Наставничество — один из ключевых инструментов развития кадрового потенциала и повышения эффективности работы компаний. Оно помогает сохранять и передавать профессиональные знания внутри организаций, снижать кадровые риски и повышать эффективность», — сообщила она.
По ее словам, внедрение такой практики позволяет бизнесу сократить расходы на адаптацию новых работников на 15-25%, ускорить их выход на полную производительность на 30-50% и уменьшить текучесть кадров на 20%. Официальный статус Клуба наставников Москвы соберет вокруг себя компании, которые уже пользуются наставническими методами, а также те, которые только начинают развивать это направление — их число уже превышает 300 организаций, добавила Багреева.
Наставничество является одним из самых популярных инструментов развития кадрового потенциала московских предпринимателей. С 2023 года в рамках национального проекта «Производительность труда» проводится соревнование в номинации «Лучшие практики наставничества Москвы». За два конкурсных сезона число заявок выросло более, чем в два раза, а число заявок составило свыше 250.
Клуб наставников Москвы функционирует с 2024 года и ставит своей целью объединение специалистов и менеджеров предприятий, отвечающих за развитие сотрудников, кураторские программы и повышение производительности труда. Клуб ведет свою деятельность при Департаменте экономической политики и развития города Москвы, а его координацию осуществляет АНО «Мосстратегия». Чтобы стать членом Клуба, достаточно подать заявку на сайте агентства. Само участие — бесплатное.
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